Внуково ответил на сообщения СМИ о запрете использования новой техники

Все транспортные средства в аэропорту Внуково регистрируются и эксплуатируются согласно действующим правилам и установленным документам. С таким заявлением выступила пресс-служба воздушной гавани. Релиз есть в распоряжении «360».

По данным пресс-службы Внуково, вся техника, которая поступает в аэропорт должна сопровождаться документами для регистрации в надзорных органах.

Если обязательных бумаг нет, то воздушная гавань запрашивает документы по добровольной сертификации.

Свое заявление аэропорт сделал после материала «Коммерсанта» о проблемах, с которыми в последние два месяца столкнулись воздушные гавани при попытке использования новой техники. Речь идет о самоходных трапах, противогололедных машинах и так далее.

Причиной стало решение Евразийской экономической комиссии от 2015 года, по которой паспорта аэродромной техники должны включать в себя информацию о сертификации и ряд других отметок.

Однако эта процедура не прописана ни в одном из технических регламентов. В итоге Федеральная таможенная служба не выдает паспорта на новую технику, а аэропорты не могут поставить ее на учет в Гостехнадзоре. В итоге техника просто стоит без использования. Это исключительно новая техника, которая должна заменить машины, которые используются сейчас.

По словам источников издания в аэропортах, пока ограничений в работе воздушных гаванях нет, но угрозы могут возникнуть, если часть используемой сейчас техники выйдет из строя, а заменить ее возможностей у аэропортов не будет