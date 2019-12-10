Внуково отменит проход в самолет по электронным посадочным талонам

Перевозчик пояснил, что прием посадочных талонов в электронном виде, начиная с 10 декабря, во Внуково прекращается. В этой связи пассажирам следует заранее озаботится о распечатке посадочного талона после онлайн-регистрации на рейс. Тем, кто не смог сделать этого заранее можно получить талон на стойке регистрации.

Рейсы «Победы» из Внуково отправляются в 33 российских города и 23 города Италии, Германии, Испании, Турции, Черногории, Кипра, Латвии, Армении, Чехии, Словакии, Нидерландов, Австрии, Израиля и Арабских Эмиратов.

В пресс-службе аэропорта ситуацию пообещали прокомментировать позднее.

Пассажиры получили возможность проходить в самолеты по электронным посадочным талонам, начиная с 24 февраля этого года, когда в силу вступил приказ российского Минтранса.

Получить электронный посадочный талон можно при онлайн-регистрации. Аэропорт Внуково начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах с 1 июня.