Тизер нового внедорожника Land Rover Defender появился в Сети Подробнее

Внешний вид британского внедорожника не удалось сохранить в тайне: в Instagram появились сканированные страницы журнала, на которых изображен новый автомобиль. Впрочем, нет никакой гарантии, что на снимках — подлинная информация.

Судя по фото, внедорожник выполнили в стилистике концепта Land Rover DC100, представленного в 2011 году. Rover Defender 90 и Land Rover Defender 110 отличаются длиной колесной базы, а также вместимостью салона. Решетку радиатора заменили на несколько горизонтальных воздухозаборников. Автомобиль оснастили мощными стойками над задними колесами. На задней двери автомобиля появилась запаска в защитном чехле.