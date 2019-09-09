Внешность нового Land Rover Defender раскрыли до премьеры — фото
Фотографии нового внедорожника Land Rover Defender появились в Сети до официальной презентации автомобиля, которая состоится 10 сентября. Об этом сообщило ИА Nation News.
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Внешний вид британского внедорожника не удалось сохранить в тайне: в Instagram появились сканированные страницы журнала, на которых изображен новый автомобиль. Впрочем, нет никакой гарантии, что на снимках — подлинная информация.
Судя по фото, внедорожник выполнили в стилистике концепта Land Rover DC100, представленного в 2011 году. Rover Defender 90 и Land Rover Defender 110 отличаются длиной колесной базы, а также вместимостью салона. Решетку радиатора заменили на несколько горизонтальных воздухозаборников. Автомобиль оснастили мощными стойками над задними колесами. На задней двери автомобиля появилась запаска в защитном чехле.