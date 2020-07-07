facebook_pixel
    07 июля 2020, 21:10

    Внешний вид водительских прав изменят

    Анатолий Минкин

    Российские водительские права поменяют свой внешний вид. В частности название документа продублируют на английском и французском языках. Соответствующие изменения в нормативные акты подготовило Министерство внутренних дел.

    После вступления изменений в силу на лицевой стороне бланка столбиком будут идти надписи сиреневого цвета: «Водительское удостоверение», Permis de conduire и Driving licence именно в такой последовательности.

    Кроме того, в проекте уточнили перечень сведений, которые нужно вносить в документы на автомобиль. В свидетельстве о регистрации появятся сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации машины, поставленной на учет на ограниченный срок.

    В изменениях в правовые акты также предусмотрен порядок оформления паспорта автомобиля, который ранее не состоял на государственном учете.

    При этом старые бланки паспортов транспортных средств и свидетельств о регистрации будут использоваться до тех пор, пока они не кончатся.

    Пока проект приказа проходит процедуру оценки на Едином портале нормативных актов.