Внешний вид водительских прав изменят

После вступления изменений в силу на лицевой стороне бланка столбиком будут идти надписи сиреневого цвета: «Водительское удостоверение», Permis de conduire и Driving licence именно в такой последовательности.

Кроме того, в проекте уточнили перечень сведений, которые нужно вносить в документы на автомобиль. В свидетельстве о регистрации появятся сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации машины, поставленной на учет на ограниченный срок.

В изменениях в правовые акты также предусмотрен порядок оформления паспорта автомобиля, который ранее не состоял на государственном учете.

При этом старые бланки паспортов транспортных средств и свидетельств о регистрации будут использоваться до тех пор, пока они не кончатся.

Пока проект приказа проходит процедуру оценки на Едином портале нормативных актов.