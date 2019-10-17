Внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет с российского рынка

Это связано с тем, что на данный внедорожник заканчивается одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее разрешение на продажу Mitsubishi Pajero в России. Продлевать ОТТС не планируется.

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Компания Mitsubishi пообещала сообщить о дальнейшей судьбе данной модели внедорожника. Пока известно лишь, его снимут с производства в самой Японии.

В компании считают, что, несмотря на популярность Mitsubishi Pajero, он рассчитан на относительно небольшую аудиторию, и его следует заменить чем-то с более широким спросом.