Внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет с российского рынка
Культовая модель Mitsubishi Pajero будет продаваться в России только до конца текущего года. Об это сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании Mitsubishi.
Это связано с тем, что на данный внедорожник заканчивается одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее разрешение на продажу Mitsubishi Pajero в России. Продлевать ОТТС не планируется.
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Компания Mitsubishi пообещала сообщить о дальнейшей судьбе данной модели внедорожника. Пока известно лишь, его снимут с производства в самой Японии.
В компании считают, что, несмотря на популярность Mitsubishi Pajero, он рассчитан на относительно небольшую аудиторию, и его следует заменить чем-то с более широким спросом.