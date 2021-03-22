Итальянский внедорожник Lamborghini LM002 выставили на продажу в столице. Стоимость машины 1990 года выпуска составляет 35 миллионов рублей, сообщила газета «Известия».

Уточняется, что автомобиль находится в оригинальном состоянии. Его пробег составляет всего 10 тысяч километров. У машины было три владельца. Внедорожник оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 455 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Lamborghini LM002 имеет полный привод. Салон внедорожника кожаный, выполнен в красном цвете. Эта модель выпускалась с 1986 по 1993 год.