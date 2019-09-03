Внедорожник Lada 4×4 ожидает масштабное обновление

По данным информагентства, обновленная версия авто получит формованный потолок, заднее сиденье с тремя подголовниками, а также выполненные в оранжевом стиле комбинации приборов и новую переднюю панель.

Выпуск модели Lada 4×4 стартовал в 1977 году. За столь долгое время внедорожник практически не изменился. Что касается даты выхода модернизированного варианта, то она пока неизвестна.