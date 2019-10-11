Внедорожник Aston Martin DBX стал доступен для российских автомобилистов

По словам президента Европейского офиса Aston Martin Томаса Кисэля, Россия является для компании одним из ключевых рынков в Европе. В связи с выходом новой модели концерн ожидает, что интерес российских автомобилистов к Aston Martin увеличится.

Отмечается, что внедорожник получил узнаваемую внешность. В частности, речь идет о фирменной решетке радиатора, характерных линиях кузова и вытянутой головной оптике. Технические характеристики новинки компания предпочла оставить в секрете.