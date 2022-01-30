Вместо «кукурузника». Самолет «Байкал» для местных авиалиний совершил первый полет

Самолет ЛМС-901 «Байкал», созданный на смену знаменитым «кукурузникам» Ан-2, совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова привел ТАСС.

«Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 „Байкал“ совершил первый полет», — сказал Мантуров.

Самолет разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» для местных воздушных линий. Предполагается, что он заменит знаменитые советские самолет Ан-2, которые в народе называют «кукурузниками».

Самолет вылетел с аэродрома в Екатеринбурге. Полет продолжался около 25 минут, он проходил на высоте 500 метров. Летчик-испытатель выполнил необходимые для тестового полета маневры: они позволили проверить устойчивость и управляемость машины. После завершения полета он сообщил, что системы самолета работали в штатном режиме.

Мантуров отметил, что в «Байкале» учли многие существующие сегодня наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов.

«Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — предположил министр.

Главный конструктор «Байкала» Вадим Демин рассказал, что крейсерская скорость самолета составляет 300 километров в час, максимальная дальность полета три тысячи километров в час.