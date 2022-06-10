Власти Запорожья перезапустят производство «Запорожца»

Власти Запорожской области после освобождения областного центра от националистов планируют перезапустить выпуск советского автомобиля «Запорожец». Об этом ТАСС рассказал член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«После распада СССР производственная цепочка в автомобилестроении не использовалась, хотя много оборудования достаточно нового и неизношенного», — сообщил он.

Рогов рассказал, что производственные возможности завода весьма высоки, имеется оборудование для литья металла, резинотехнических изделий, пластмассы.

Причиной упадка работы автомобильного завода в Запорожье член совета военно-гражданской администрации назвал действия украинских олигархов. По его мнению, эти люди использовали производство ради легализации контрабанды.

«Перезапуск завода создаст столь необходимые в регионе рабочие места и станет важным для России, которую покинули многие иностранные производители автомобилей», — заключил Рогов.

Запорожский автомобильный завод выпускал автомобили «Запорожец», «Таврия», Chevrolet Lanos, Daewoo Sens.

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