Власти Ростова-на-Дону решили отказаться от метро

В Ростове-на-Дону не будут строить метро, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Вместо этого по городу пустят скоростной трамвай. Об этом написал ТАСС.

По словам главы администрации, в городе нет пассажиропотока, достаточного для строительства метро. Логвиненко уверен: городу хватит скоростного трамвая с небольшим количеством остановок. О том, что в городе будут строить линию «легкого метро», в городской администрации заявили около года назад, написало ИА НСН.