Власти рассказали, как подорожает проезд в московском транспорте

Тарифы повысятся приблизительно на уровень инфляции. При этом цены на некоторые билеты могут остаться на прежнем уровне.

«В ближайшее время, наверное на следующей неделе, мы планируем вынести этот вопрос на правительство Москвы. <…> Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения, а по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет. Но это [пока] проект», — заявил Ликсутов.

Прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году составит 3,5%.

А в Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте возрастет с 15 декабря. Билет в метро и наземном общественном транспорте подорожает на один рубль. В Санкт-Петербурге цена на проезд на метро по «Подорожнику» увеличится на 8%, а с нового года в Ижевске — сразу на 25%. В Татарстане стоимость взрослого проездного поднимется на 10%, детского — на 4%.