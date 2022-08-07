Власти Петербурга предложили построить 90 новых станций в метро

Вынесенный на обсуждение проект нового генплана Санкт-Петербурга предусматривает строительство 89 новых станций метро, из которых 31 вошла в первую очередь для проведения работ. Общая протяженность линий подземки вырастет до 139 километров. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор города Александр Беглов.

Он добавил, что в рамках развития наземного транспорта в городе проложат новые трамвайные пути, а также встроят в единую систему пригородные электрички. Это позволит создать два маршрута, связывающие северную и южную части города.

«Планируется построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта. Весь наземный транспорт будет безопасным, современным и экологичным», — говорится в сообщении губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов подчеркнул, что предложения горожан по новому проекту генплана принимают до 10 августа.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы городского комитета по градостроительству и архитектуре, сроки реализации нового проекта генплана города рассчитаны до 2040 года с прогнозом на 2050 год.