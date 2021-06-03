Власти Петербурга планируют открыть 8 новых станций метро к 2032 году

В рамках Петербургского международного экономического форума власти Санкт-Петербурга заключили соглашение с компанией «Метрострой Северной Столицы» и обсудили планы на строительство новых станций метро. Об этом рассказали «Невские новости».

На встрече присутствовали мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель комитета имущественных отношений Петербурга Леонид Кулаков. Соглашение, заключенное городскими властями со строительной компанией, предполагает строительство восьми новых станций метрополитена к 2032 году. Кроме того, планируется провести реконструкцию многих уже существующих станций и построить 20 километров новых линий метро.