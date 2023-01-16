Транспорт 16 января 2023, 17:48 Власти Петербурга объяснили, можно ли ехать в транспорте с неработающим валидатором

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В Петербурге участились жалобы на неработающие валидаторы в транспорте, из-за которых пассажиры не могут оплатить проезд картами. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В итоге неработающая техника приводит к конфликтам между пассажирами и кондукторами. Последние требуют покинуть салон, если у человека не оказалось наличных для оплаты. Но это неправильно. Если проблема именно в неисправности, то пассажир может продолжить путь.

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«Кондукторы знают: при технических сбоях из-за неисправности валидаторов они не должны выгонять пассажира из салона», — рассказали в городском Комитете по транспорту.

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Однако бывают и другие причины: задолженность за предыдущую поездку, слишком сильная изношенность карты. Эта ответственность лежит уже на пассажире. Кроме того, у кондуктора есть и ручной валидатор, с помощью которого можно оплатить проезд при неисправности салонного.

Однако, если пассажир столкнулся с неправомерными действиями кондуктора, не стоит об этом молчать. Нужно обратиться к специалистам «Организатора перевозок» по телефону или через форму на сайте и рассказать о ситуации