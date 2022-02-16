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    16 февраля 2022, 12:44

    Власти Обнинска будут бороться с работой на общественном транспорте мигрантов без документов

    Полина Гребенщикова

    Власти Обнинска планируют сокращать количество мигрантов, не являющихся гражданами России, на рабочих местах в общественном транспорте. Об этом RT рассказал депутат Обнинского городского собрания Вячеслав Наруков.

    «На сегодняшний день их (мигрантов — прим.ред.) достаточно много, но они достаточно давно заняли эту нишу для своей работы, многие уже ассимилировались, многие живут в городе давно, получили паспорта, стали гражданами России», — отметил Наруков.

    Власти города считают, что в сфере общественного транспорта должны работать только граждане РФ.

    В городе планируют полностью убрать маршрутки, оставив только большие автобусы — соответственно, количество водителей будут сокращать.