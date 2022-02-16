Власти Обнинска будут бороться с работой на общественном транспорте мигрантов без документов

Власти Обнинска планируют сокращать количество мигрантов, не являющихся гражданами России, на рабочих местах в общественном транспорте. Об этом RT рассказал депутат Обнинского городского собрания Вячеслав Наруков.

«На сегодняшний день их (мигрантов — прим.ред.) достаточно много, но они достаточно давно заняли эту нишу для своей работы, многие уже ассимилировались, многие живут в городе давно, получили паспорта, стали гражданами России», — отметил Наруков.

Власти города считают, что в сфере общественного транспорта должны работать только граждане РФ.

В городе планируют полностью убрать маршрутки, оставив только большие автобусы — соответственно, количество водителей будут сокращать.