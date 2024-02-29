Транспорт 29 февраля 2024, 14:28 Власти Нижнего Новгорода планируют полностью заменить троллейбусы № 17 на электробусы

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В Нижнем Новгороде власти решили полностью заменить троллейбусы № 17 на электробусы. Сейчас новые транспорт проходит обкатку на маршруте Э-17, написал сайт newsnn.ru со ссылкой на «Нижегородэлектротранс».

На данном маршруте перевозка нижегородцев будет осуществляться от площади Минина и Пожарского до микрорайона «Цветы».

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Сообщается, что разработкой транспорта занимались белорусские предприятия BKM Holding и ООО «АМБ-Инжиниринг». Максимальная пассажировместимость электробусов составляет 75 человек, а его скорость достигает 75 километров в час.