05 декабря 2023, 16:32
Власти Нижегородской области сообщили об увеличении числа электрозарядных станций в регионе
В Нижегородской области завершили второй этап мероприятий по созданию инфраструктуры для зарядки транспортных средств. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Специалисты установили еще 58 станций быстрого типа. Общее число устройств в области достигло 120.
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Они появились в таких городах, как Бор, Кстов, Выкса, Павлово, Балахна, Заволжье. Кроме того, станции разместили вблизи крупных автомагистралей.
Электромобили
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