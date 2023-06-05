05 июня 2023, 14:33
Власти назвали сроки открытия аэропорта Мариуполя
Глава Минтранса Савельев объявил, что аэропорт Мариуполя откроют в 2024–2025 годах
В течение двух лет запустят после восстановления аэропорт Мауриполя. Министр транспорта Виталий Савельев объявил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщили «Известия».
Савельев напомнил, что в концепцию развития регионов включили пять аэропортов: в Мариуполе, Луганске, Донецке, Запорожье и Херсонщине. Первым запустят мариупольский, остальные позже — там остались разрушения.
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«Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт», — сказал министр.
Заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев заявлял, что на восстановление воздушной гавани уйдет около трех лет. По завершении работ он станет аэропортом двойного назначения, военно-гражданского.
ДНР
Мариуполь
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