Транспорт 05 июня 2023, 14:33 Власти назвали сроки открытия аэропорта Мариуполя Глава Минтранса Савельев объявил, что аэропорт Мариуполя откроют в 2024–2025 годах РИА «Новости»

Читать 360tv в

В течение двух лет запустят после восстановления аэропорт Мауриполя. Министр транспорта Виталий Савельев объявил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщили «Известия».

Савельев напомнил, что в концепцию развития регионов включили пять аэропортов: в Мариуполе, Луганске, Донецке, Запорожье и Херсонщине. Первым запустят мариупольский, остальные позже — там остались разрушения.

Реклама

«Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт», — сказал министр.

Заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев заявлял, что на восстановление воздушной гавани уйдет около трех лет. По завершении работ он станет аэропортом двойного назначения, военно-гражданского.