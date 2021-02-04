Власти начали работать над введением платного проезда в московском регионе

Проезд по некоторым дорогам московского региона после 2030 года станет платным. Введение новых правил сейчас прорабатывается властями. Об этом сказано в стратегии развития транспортной системы до 2035 года.

Документ о платном проезде направили в правительство и Минтранс, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Дирекции Московского транспортного узла». Ожидается, что материалы утвердят в первом квартале 2021 года.

Согласно стратегии, в тестовом режиме будет внедрена система гибкой платности (e-road pricing) за проезд по дорогам на личном автомобиле. Платить придется за километраж, при этом в тарифах будет учитываться тип транспортного средства, место и время проезда, а также другие параметры. В документе отмечается, что отдельные категории населения должны иметь возможность ездить бесплатно по платным участкам.

По словам вице-президента Центра экономики инфраструктуры Павла Чистякова, внедрять систему будут постепенно на небольших участках дорог. Он отметил, что 2030 года автомобилистам можно не беспокоиться о платежах. Платный проезд начнут внедрять только через 10 лет.