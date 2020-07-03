Власти Набережных Челнов оплатят ремонт люксовой машины

Горожанин доказал в суде, что его Maserati Quattroporte пострадал из-за ямы на дороге. А содержание трассы в хорошем состоянии относится к обязанностям муниципалитета.

В марте 2019 года автомобиль класса люкс попал в выбоину на проспекте Дружбы. Эксперты оценили стоимость необходимого ремонта в 754 тысячи рублей. В связи с этим автовладелец потребовал от местных властей компенсировать ему эту сумму. Однако правительство Набережных Челнов засомневалось в причастности дорожной ямы к повреждениям машины.

Автолюбитель провел повторную экспертизу дорогой машины. Оказалось, что теперь на ремонт нужно выложить до 770 тысяч рублей. Тогда местные власти потребовали принять во внимание вывод первой экспертизы.

В итоге Набережночелнинский городской суд посчитал, что часть вины лежит на водителе. В связи с этим муниципалитету необходимо компенсировать только часть суммы ущерба — 527 868 рублей. Также нужно оплатить расходы на услуги оценщика и госпошлину.