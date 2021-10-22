Власти Москвы уточнили режим работы такси и каршеринга в нерабочие дни

Такси, каршеринг, а также сервисы проката велосипедов и электросамокатов в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будут работать в Москве в обычном режиме. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«На всех видах транспорта будут усилены меры санитарного контроля», — заявили в ведомстве.

При этом в департаменте попросили москвичей по возможности отказаться от поездок по городу в нерабочие дни.

Весь период до 7 ноября включительно общественный транспорт в Москве будет работать в обычном режиме. Интервалы движение поездов в метро, пригородных составов и наземного транспорта будут сохранены.

Ранее на этой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложением сделать период с 30 октября по 7 ноября нерабочим по всей России. Свою инициативу она объяснила сложной ситуацией с коронавирусом. Президент страны Владимир Путин поддержал эту идею.

Ограничительные меры в Москве и Подмосковье начнут действовать уже с 28 октября. В нерабочие дни покупки можно будет делать лишь в продуктовых магазинах или аптеках. Все ТЦ, фитнес-клубы, салоны красоты, сауны и другие общественные места будут закрыты. Рестораны и кафе будут работать только навынос и на доставку.