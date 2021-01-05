Власти Москвы рассказали о работе транспорта в Рождественскую ночь

Метро и МЦК проработают на час больше, до 2:00 7 января. На МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы. Их расписание появится на сайте перевозчика и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

168 маршрутов наземного транспорта продолжат курсировать до 3:00. Кроме того будут ходить 15 ночных маршрутов.

Увеличенная работа транспорта связана тем, чтобы все желающие могли посетить службы в православных храмах столицы, а после отправится домой.

Главная служба по традиции пройдет в храме Христа Спасителя. Совершит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но попасть туда просто не получится. Как сообщил Ura.ru, вход будет только по пригласительным билетам. Это связано с эпидемической ситуацией.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, получить билет все же можно, обратившись в свой храм по месту жительства. Он отметил, что приглашения всегда распространялись по приходам и раздавались верующим бесплатно.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом не позволяет пускать в храм людей с хроническими заболеваниями, а также верующих старше 65 лет.