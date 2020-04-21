Власти Москвы рассказали, как получить пропуск для езды на велосипеде

Для оформления пропуска необходимо зайти на сайт mos.ru, выбирать вид транспорта не нужно. Таким образом вы получите пропуск на передвижение по городу на технических средствах — мопеде, самокате, скутере, моноколесе и других. Пропуск на такие средства является разовым, сообщила «Вечерняя Москва».

Велопрокат работает для волонтеров и доставщиков. Помимо этого, воспользоваться велосипедами напрокат могут люди с постоянным пропуском.

Напомним, с 22 апреля в столице вводится автоматическая проверка пропусков для езды на общественном транспорте через транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты. Москвичам необходимо привязать транспортную карту к цифровому пропуску.