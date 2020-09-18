Власти Москвы раскрыли, когда в метро можно будет «платить лицом»

К весне 2021 года расплатиться за проезд в метро можно будет лицом. Турникеты с функцией Face Pay планируют установить на каждой станции столичной подземки.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал о нововведении в своей колонке, которая опубликована в транспортном разделе официального сайта мэра и правительства города.

«Метро переходит на новый уровень: Face Pay. Представьте — турникет просто распахивает перед вами свои створки», — заявил столичный чиновник. Он обратил внимание на тот факт, что плата картами и телефонами уже никого не удивляет.

По словам Ликсутова, подобные технологии не фантастика, а ближайшее будущее. Причем массово нигде не реализованная. У Московского метрополитена есть все шансы занять эту нишу первым.

«Мы активно занимаемся настройкой и тестированием и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро, на каждой станции», — заключил Ликсутов.

Ранее он предложил сдавать автомобили в краткосрочную аренду. Это поможет москвичам заработать деньги, а городу — разгрузить дороги.