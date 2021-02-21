Власти Москвы продлили ограничения для большегрузов на МКАД

Для транзитных грузовиков массой более 12 тонн продлили ограничения на въезд на МКАД. Правила будут действовать до особого распоряжения, сообщил дептранс Москвы.

«Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 тонн продляются до особого распоряжения. Сейчас большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также трассами А-107 и А-108», — сообщил департамент в своем Telegram-канале.

В дептрансе отметили, что перевод машин на другие трассы сделал движение быстрее и безопаснее. Два дня подряд на МКАД не было ни одной аварии с грузовиками. Такой результат зафиксировали впервые за долгое время.

Кроме того, на МКАД удалось вдвое снизить интенсивность движения грузовиков — с 49 до 37%. При этом скорость движения выросла на 11%. Также в департаменте заверили, что ограничения не вызвали никаких проблем с доставкой грузов, так как они не касаются машин с пропусками.

«Для нас крайне важно обеспечить безопасность дорожного движения, поэтому принято решение о продлении срока действия ограничений. Мы считаем, что это поможет сократить количество аварий и сохранить человеческие жизни. И повысить комфорт жизни москвичей и жителей области», — заключили в дептрансе.

Ограничения на проезд транзитных грузовиков начали действовать 20 февраля. Предполагалось, что правила продлятся до утра 22 февраля.