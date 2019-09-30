Власти Москвы предложили отменить налог на электрокары
Российские военные задумались об электрокарах в армииПодробнее
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 90% проблем с экологией в городе связаны с использованием автомобилей, которые передвигаются по городу. Он отметил, что даже несмотря на использование экологичных видов топлива, кардинально решить проблемы от выбросов от автомобилей — это полностью перейти на электрический транспорт.
В частности, он напомнил, что общественный транспорт Москвы уже переходит на электродвигатели, а в перспективе от двигателей внутреннего сгорания откажутся полностью, в том числе переведя коммунальную технику на электричество.
Московскую полицию уже пересадили на электромотоциклы и сделали парковку для электромобилей бесплатной.
Кроме того, для удобства владельцев электромобилей в Москве намерены развивать специальную инфраструктуру. Мэрия столицы и ПАО «Россети» подписали соглашение об установке до 2023 года не менее 300 зарядных станций с обслуживанием в течение 15 лет.
Российские военные тоже могут перейти на электромобили. В данный момент прорабатывается вопрос использования моторов на электричестве в гибридных силовых установках.