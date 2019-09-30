Власти Москвы предложили отменить налог на электрокары

Депутаты Московской городской думы рассмотрят проект закона об отмене транспортного налога для владельцев электромобилей. Соответствующий документ на рассмотрение городского парламента внесет мэрия российской столицы, сообщается на официальном сайте московского правительства.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 90% проблем с экологией в городе связаны с использованием автомобилей, которые передвигаются по городу. Он отметил, что даже несмотря на использование экологичных видов топлива, кардинально решить проблемы от выбросов от автомобилей — это полностью перейти на электрический транспорт.

В частности, он напомнил, что общественный транспорт Москвы уже переходит на электродвигатели, а в перспективе от двигателей внутреннего сгорания откажутся полностью, в том числе переведя коммунальную технику на электричество.

Московскую полицию уже пересадили на электромотоциклы и сделали парковку для электромобилей бесплатной.

Кроме того, для удобства владельцев электромобилей в Москве намерены развивать специальную инфраструктуру. Мэрия столицы и ПАО «Россети» подписали соглашение об установке до 2023 года не менее 300 зарядных станций с обслуживанием в течение 15 лет.

Российские военные тоже могут перейти на электромобили. В данный момент прорабатывается вопрос использования моторов на электричестве в гибридных силовых установках.