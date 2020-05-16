Власти Москвы назвали условия для начала работы каршеринга

Московские власти и Роспотребнадзор обсуждают условия возобновления работы сервиса каршеринга. Им могут разрешить частично работать при среднесуточной аренде машин от пяти дней.

Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, пишет газета «Известия».

«То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска», — добавил заммэра.

С 13 апреля сервис каршенинга не работает в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Такое решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 15 апреля в Москве и области начали действовать электронные пропуска. Их необходимо оформлять для поездок на личном и общественном транспорте.

Ранее стало известно, что новая система в Москве будет выявлять авто без спецпропусков. Для этого разработали систему «Карантин». Проверки будут точечными, но штрафа избежать не получится.