Власти Калининграда опровергли прекращение пассажирских перевозок по железной дороге

Перевозки пассажиров по железной дороге в Калининградскую область из других регионов России с 1 сентября не прекратятся. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

Ранее литовский Шяуляй-банк, который обслуживал калининградский транзит, объявил о прекращении всех операции с Россией.

«Что касается транзита физлиц — с руководством РЖД, с Олегом Валентиновичем Белозеровым мы этот вопрос обсудили. Найдено тоже ими решение, и транзит не пострадает железнодорожный», — сказал глава региона в прямом эфире во «ВКонтакте».

В середине августа кабмин Калининградской области подчеркнул, что отказ Шяуляй-банка принимать платежи в рублях никак не отразится на железнодорожных перевозках. Ведь и до этого счета приходили в валюте. Однако если Литва не определится с оплатой за транзит, то он пойдет морем, добавили в пресс-службе администрации региона.

В июне власти Литвы запретили транзит части грузов через свою территорию в Калининградскую область. На это решение отреагировали калининградские и федеральные власти России. Позже Еврокомиссия разрешила перевозку товаров по железной дороге.