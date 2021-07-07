Власти ЯНАО закупят новые автобусы и дорожную технику

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют обновить парк пассажирских автобусов, а также парк дорожной и коммунальной техники. В программе обновления примет участие Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Об этом говорили в ходе встречи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха, сообщило Ura.ru.

«В этом году в муниципалитетах округа планируется заменить более 150 единиц техники, в будущем — более 200. В том числе, речь идет более чем о 100 пассажирских автобусах», — сказано на сайте правительства ЯНАО.

Кроме того, на сайте сказано, что власти ЯНАО и ГТЛК договорились продолжать сотрудничество в сфере авиации. Между сторонами заключено рамочное соглашение по развитию региональных и межрегиональных воздушных перевозок, которое действует до 2024 года.