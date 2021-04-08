Власти Челябинска обозначили сроки закрытия центрального моста

Наиболее важную транспортную магистраль Челябинска, Ленинградский мост, закроют на ремонт с 1 мая. Работы продлятся два года. Об этом заявил вице-мэр Максим Куляшов, сообщило Ura.ru.

Вицэ-мэр пообещал, что к 1 мая обнародуют объездные схемы. Мост соединяет два противоположных берега реки Миасс. Новый маршрут проложат по новой развязке по улице Братьев Кашириных. Из-за этого увеличится количество машин на улице Российской.

«Сейчас Российская — тихая и невостребованная улица, но станет востребованной после закрытия моста», — высказался Куляшов.

Ленинградский мост возвели еще в военные годы. После окончания основательного ремонта дорога увеличится до шести полос.