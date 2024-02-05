Транспорт 05 февраля 2024, 02:38 Владельцы китайских машин столкнулись с проблемами в обслуживании «Известия»: дилеры начали отказываться от обслуживания китайских машин Freepik

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Российские дилеры столкнулись с проблемами в обслуживании китайских машин, которые ввезли в страну параллельным импортом. На данный момент сложности коснулись марок Geely, Exeed и Li Auto. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов.

По данным издания, официальные сервисные центры не могут провести полную диагностику таких машин, потому что они не имеют необходимого программного обеспечения и локализации.

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Кроме того, на автомобили, ввезенные параллельным импортом, не распространяется гарантийное обслуживание. Покупателям китайских машин посоветовали заранее учесть возможные сложности с обслуживанием и ремонтом, и выяснить, какие запчасти и расходники понадобятся в процессе эксплуатации автомобиля и где его можно будет чинить.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что цены на китайские машины в ближайшее время не снизятся. И даже после начала производства отечественных автокомпонентов автомобили в России не подешевеют.