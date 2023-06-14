Транспорт 14 июня 2023, 02:59 Владельцы китайских автомобилей в России столкнутся с нехваткой запчастей Владельцев китайских автомобилей в России предупредили о проблемах с комплектующими РИА «Новости»

Читать 360tv в

Владельцы китайских автомобилей могут испытывать нехватку запчастей в случае их необходимости. Об этом сообщило издание «АвтоВзгляд».

В материале сказано, что в последнее время на рынке появилось большое разнообразие машин из Китая, покупатели могут найти любой транспорт на свой вкус. Внезапная популярность таких автомобилей вызвала большой спрос на них. Многие водители рассматривают китайские иномарки вместо ушедших брендов.

Реклама

Подобный сценарий хорош со стороны бизнеса, однако может негативно отразиться на владельцах. Например, есть риск острого дефицита комплектующих и деталей к машинам производства КНР. Рынок запчастей не поспевает за ростом продаж, а сами китайские автопроизводители видят первоначальную цель в обеспечении самим транспортом, а не его дальнейшем обслуживании.

Сейчас в автосервисах и магазинах имеется минимальный запас расходников, но с учетом высокой популярности автомобилей, детали могут закончиться до того, как приедет новый ассортимент.

Ранее стало известно, что производство отечественных транспортных средств увеличат в России для таксопарков и каршеринга. Как отметили эксперты, в стране будут выпускать не менее 150 тысяч автомобилей ежегодно.