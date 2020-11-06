Владельцы каршеринга выступили против отдельного закона для отрасли

Поводом для обращения стала инициатива членов думского комитета по транспорту Максима Сураева и Виталия Ефимова. В сентябре Сураев рассказал «Газете.Ru» о планах разработать законопроект, запрещающий пользоваться каршерингом посторонним — не тем, кто оформлял аренду машины. Это должно свести на нет случаи, когда за руль садится водитель без прав. Также Сураев хочет запретить пользоваться сервисом водителям, грубо нарушающим ПДД.

По словам депутата, во время езды по городу он опасается таксистов и водителей каршеринга, которые «развязно ведут себя на дорогах».

«Закон о такси у нас готовится. Каршеринг будет следующим», — пообещал парламентарий.

В Институте развития правового общества (ИРПО), в свою очередь, обратились в Минтранс с просьбой ввести единые требования к техническому состоянию арендуемых машин.