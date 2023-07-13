Транспорт 13 июля 2023, 14:47 Владельцы электромобилей стали на 33% чаще парковаться на улицах Москвы Дептранс Москвы: электромобили стали парковать в столице на 33% чаще, чем в прошлом году АГН «Москва»

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В первом полугодии 2023 года водители электротранспорта оставляли автомобили на платных парковках в столице на 33% чаще, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Электротранспорт оставили на платных парковках свыше 52 тысяч раз. Самыми популярными моделями электромобилей, которые появлялись на платных парковках, стали Tesla Model 3, Nissan LEAF, Audi e-tron, Porsche Taycan и «Москвич 3е».

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Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что владельцы электромобилей могут не только бесплатно оставлять свои автомобили на уличных парковках, но и пользоваться станциями «Энергия Москвы» для подзарядки. Кроме того, их освободили от уплаты транспортного налога.

Заммэра добавил, что эти меры будут способствовать развитию электротранспорта в городе и улучшению экологической ситуации.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон, разрешающий владельцам электрокаров парковаться бесплатно на платных парковках в Подмосковье.