Владельцы дорогих машин реже пропускают пешеходов. Теперь это доказали ученые

Теперь простому наблюдению есть научное подтверждение. Водители, управляющие более дорогими машинами, чаще нарушают правила дорожного движения.

Ученые из Невадского университета провели эксперимент в Лас-Вегасе, в ходе которого четыре разных человека попытались пересечь дорогу на нерегулируемом переходе. Как отмечается в статье в Journal of Transport & Health, только 28% машин остановились, чтобы пропустить пешеходов.

По словам исследователей, между стоимостью машины и вероятностью того, что водитель пропустит пешехода, есть прямая связь. Каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на 3%.

Ученые установили, что на пропуск влияет также внешность пешехода. Водители чаще уступают дорогу женщине и людям с белой кожей. Перед белыми мужчинами и темнокожими лицами любого пола останавливалась только каждая четвертая машина.

Авторы исследования подчеркнули, что люди сталкиваются с заметной угрозой их жизни и здоровью, пересекая дорогу. Они привели данные за 2017 год, согласно которым в США от аварий погибли 5977 пешеходов. Причем количество летальных исходов в последнее время растет.