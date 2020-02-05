Владельцев шипованных колес ждут новые ограничения

Российский дорожный научно-исследовательский институт сообщил, что ежегодные траты на восстановление асфальта на дорогах федеральные власти тратят от 60 до 220 миллиардов рублей. Из них 53 миллиарда рублей идут на исправление деформации дорог, возникающей из-за шипов на покрышках. В институте подсчитали, что всего такими шинами пользуются 25 миллионов водителей.

По техническому регламенту Таможенного союза использовать шипованную резину запрещено с июня по август. Без зимних шин, вне зависимости от того есть на них шипы или нет, нельзя ездить в зимние месяцы.

Госкомпания «Автодор» предложила ввести штрафы за нарушение правил в использование шипованных шин, а также передать право региональным властям самостоятельно устанавливать сроки, когда можно использовать зимнюю резину. Нарушителей станут ловить при помощи камер наблюдения. Для облегчения поиска водителей на зимних покрышках в ПДД предложили вернуть опознавательный знак «Шипы», который автомобилисты ставили на стекло. Этот знак отменили в 2018 году по инициативе ГИБДД.

Заместитель главы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский заявил, что в мегаполисе автомобили на шипованной резине не нужны.

«Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается. Нам приходится каждые три года верхний слой дороги менять», — заявил чиновник. Он пояснил, что основной износ приходится на крайние левые полосы, где ездят легковушки. В качестве эксперимента он предложил ввести ограничение на использование шипованной резине и посмотреть на состояние дорог после этого

Представитель Российского дорожного научно-исследовательского института Николай Беляев заявил, что автомобилистам «на шипах» нужно ограничить скорость на автомагистралях со 110 до 90 километров в час. Эту инициативу поддержали дорожники. Представителям МВД понравилась идея со штрафами.

Все представленные инициативы изучит специальная рабочая группа думского комитета по транспорту и строительству. Они доработают эти предложения и через некоторое время их уже в виде законопроектов внесут на рассмотрение парламента.