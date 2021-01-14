Владельцев iPhone обделили скидками в метро Петербурга

Обладателям продукции компании Apple придется ждать специального соглашения между национальной платежной системой карт «Мир» и американской корпорацией Apple Inc.

«В настоящее время между национальной платежной системой карт „Мир“ и американской корпорацией Apple Inc нет заключенного соглашения, поэтому карты ПС „Мир“ невозможно токенизировать в мобильные устройства с операционной системой IOS», — говорится в сообщении.

Правительство Санкт-Петербурга и комитета по транспорту контролирует ситуацию. Такое поручение отдал лично губернатор Александр Беглов.

В канун Нового года городские власти объявили о больших скидках для петербуржцев на проезд в метро и наземном транспорте для владельцев карт «Мир» и «Единая Карта Петербуржца» (ЕКП). В течение 2021 года по карте «Мир», привязанной к смартфону, проезд составит 36 рублей, а по ЕКП — 33 рубля. Позже выяснилось, что приложение Mir Pay невозможно установить на iPhone: оно пока работает только на системе Android и на телефоне Samsung. При этом скидки по карте «Мир» и «Единой карте петербуржце» в метро города не сработали даже у тех, кому все же удалось установить приложение.