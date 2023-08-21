Транспорт 21 августа 2023, 17:41 Владельцев BMW и Audi предупредили о проблемах с техобслуживанием машин

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН предупредил владельцев автомобилей BMW и Audi о трудностях с техобслуживанием.

По словам эксперта, раньше всего проблемы коснуться владельцев автомобилей максимально свежих годов выпуска.

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«Даже поменять колодки можно, только используя компьютерную систему диагностики, не говоря уже о более сложных агрегатах, связанных с системой безопасности», — отметил Хайцеэр.

Ранее СМИ сообщили, что автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к ПО. Теперь этим автомобилям в России недоступна история техобслуживания и обновление элементов.