Строгий контроль за состоянием автомобиля, расширенная страховка должны быть условиями, при которых человек сможет сдать машину для «народного каршеринга». Такое мнение в разговоре с «360» высказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, если перейти на один из сайтов каршеринга, то можно увидеть, что люди и так сдают свои машины в аренду. Речь идет о посуточной и долговременной сдаче машины. Люди в этом случае не платят налоги и, можно сказать, занимаются теневым бизнесом. В случае появления «народного каршеринга» люди должны будут платить налог.

«Будет жесткий контроль за состоянием сдаваемого автомобиля, расширенная страховка, обязательное КАСКО. Это бизнес выведут из серой стороны на светлую сторону — сторону закона», — считает эксперт.

СМИ написали о том, что в скором времени в Москве могут запустить сервис «народный каршеринг». Он предполагает сдачу своего автомобиля в аренду. Работа над проектом идет с 2018 года. Глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявлял, что сервис даст возможность автовладельцам заработать, а городу — разгрузить дороги.