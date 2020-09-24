Владельцам самокатов будут назначать штрафы

На российских дорогах и тротуарах можно будет ездить на самокатах и моноколесах. Это нововведение оказалось в масштабном проекте поправок к Правилам дорожного движения от Минтранса.

Согласно документу, средства индивидуальной мобильности попадают в отдельную категорию участников движения. Дети младше семи лет смогут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых — на тротуарах и пешеходных дорожках. Подросткам до 14 лет разрешат кататься в этих местах без сопровождения. Для лиц старше этого возраста допустимо выезжать на обочину. Условия для этого: нет велодорожек и тротуаров, мобильное средство оснащено тормозами, фонарем и светоотражателями. Кроме того, при совместном движении с пешеходами нельзя разгоняться больше 20 километров в час. В тексте особо подчеркивается, что кататься на роликах и электросамокатах запрещено в пьяном виде.

Нарушителей будет ждать административная ответственность согласно статьям КоАП 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и 12.30 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Максимальное наказание за опасную езду на гироскутере составит от 500-800 рублей до полутора тысяч рублей.