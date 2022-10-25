Владельцам машин с тюнингом рассказали, какое наказание им грозит | 360°

Транспорт 25 октября 2022, 16:26 Владельцам машин с тюнингом рассказали, какое наказание им грозит

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Автоюрист Лев Воропаев сообщил, что за неоформленный в ГИБДД тюнинг автомобиля владельцу могут выписать небольшой штраф, передала «Вечерняя Москва».

«Обычно за незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля положен штраф до 500 рублей. Могут запретить эксплуатацию, если это влияет на безопасность дорожного движения», — сообщил эксперт.

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Наказание может быть строже в том случае, если транспортное средство с тюнингом становится небезопасным для других участников движения.

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Если автомобилист решит установить на машине красные лампы или проблесковый маячок, то его могут лишить водительских прав. Тоже самое касается и нанесения на машину цветографических схем, напоминающих схемы любых специализированных служб.