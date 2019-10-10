Владельцам электрокаров предложили разрешить пересекать границу без очереди

«Существуют определенные ограничения по использованию электроавтомобилей. Поэтому важно, чтобы весь коэффициент полезного двигателя электромотора был направлен на движение, а не на обогрев салона во время стояния в пробках и очередях», — цитирует Васильева «Политика сегодня».

По его мнению, за экологичными электромобилями будущее, поэтому уже сейчас нужно предпринимать конкретные шаги, чтобы ускорить переход на движки с электротягой. Законодатель заметил, что в странах Евросоюза электрокарам уделяется особое внимание.

Парковочные места для них обозначены специальной зеленой разметкой, нет проблем с электрической «заправкой», а при пересечении границы водители могут воспользоваться электронной подписью, чтобы не ждать в очередях. В России же это невозможно, владельцы могут ждать до разрядки батарейки.

«Поэтому необходимо предоставить владельцам электромобилей приоритетное право прохождения пограничных и таможенных процедур, погрузки на паромы», — указал парламентарий.