Транспорт 11 августа 2023, 16:59 Вице-президент союза автомобилистов Хайцеэр заявил, что такси все еще остается дешевым

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Несмотря на подорожание тарифов на такси, в сравнении с остальным миром они цены на услуги все еще остаются низкими. Таким мнением поделился вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Об этом сообщил RuNews.

Специалист заявил, что подорожание такси связано с увеличением цен на запчасти для автомобилей. Также компании стали закупать автомобили для такси по новым ценам.

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При этом Хайцеэр заявил, что, несмотря на подорожание, тарифы на подобные услуги все еще остаются низкими по сравнению с другими странами.