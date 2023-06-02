Транспорт 02 июня 2023, 17:35 Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил решение вернуть производство «Волги» Ян Хайцеэр: никакая реинкарнация «Волги» физически невозможна

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с ИА НСН оценил слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что что возрождение отечественной марки автомашин «Волга» может произойти на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде.

По словам автоэксперта, возродится не привычная всем «Волга», а очередной китайский бренд не из первой сотни.

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«Никакая реинкарнация физически невозможна. <…> Конечно, возродится не „Волга“, какой мы себе ее представляем и помним, возродится очередной китайский бренд не из первой сотни», — добавил он.

Хайцеэр отметил, что завод в Нижнем Новгороде будет выступать как техническое предприятие, а производителем все равно будет считаться Китай.