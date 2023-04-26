Транспорт 26 апреля 2023, 11:18 Вице-президент «Движения автомобилистов» Ольшанский: санкции в в отношении российских автолюбителей продолжатся

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Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что автоконцерн Mercedes-Benz отключил водителей из России от сервисов Mercedes me ID и Mercedes me connect.

По словам эксперта, санкции в отношении российских автовладельцев со стороны иностранных автопроизводителей будут лишь ужесточаться.

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«Они будут выдумывать, а мы должны учиться работать только на нашем внутреннем рынке: производить аналогичные детали, строить свои станции, которые будут через третьи страны возить запчасти», — сказал он.

Ольшанский добавил, что в России должна появиться своя форма, которая сможет обеспечивать любые потребности автовладельцев.