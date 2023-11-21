Транспорт 21 ноября 2023, 13:54 Вице-премьер Хуснуллин: более 3 млн поездок зафиксировали на трассе М-12 «Восток»

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Автомобилисты активно используют трассу М-12 «Восток», которую открыли 2,5 месяца назад. За это время по ней зафиксировали более трех миллионов поездок. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на данные вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Он отметил востребованность дороги между Москвой и Арзамасом, а также анонсировал скорое завершение работ на участках до Казани. По словам государственного деятеля, в ближайшее время будет готова к открытию единая современная магистраль протяженностью почти 811 километров.