Вице-мэр Ефимов: Москва предоставила 58 га земли для дорожного строительства с начала года

Департамент городского имущества предоставил подрядчикам для строительства объектов дорожной инфраструктуры 52 земельных участка общей площадью около 58 гектаров с начала года. На этих участках возведут путепроводы над железнодорожными путями, развязки между автотрассами, удобные подъезды к жилой застройке. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что власти российской столицы предоставляют подрядным организациям землю в пользование бесплатно.

«Москва реализует масштабные программы транспортного развития: строятся дороги, развязки на пересечении автотрасс, путепроводы над железнодорожными путями и другое. Для объектов, которые возводятся на средства городского бюджета, столичный Департамент городского имущества предоставляет землю в пользование бесплатно», — сообщил Владимир Ефимов.

Всего с начала года власти Москвы заключили 52 договора для строительства новых объектов транспортной инфраструктуры на территории площадью 58 гектаров.

На время работы подрядчик получает земельный участок в безвозмездное пользование. Такую государственную услугу предоставляет Департамент городского имущества мэрии Москвы. Ведомство предоставляет максимально удобные условия для реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Взаимодействие с застройщиками происходит в режиме онлайн, пакет документов максимально упрощен. В целом это позволяет строителям концентрироваться на непосредственной работе — возведении трасс, прокладке новых дорог, а не на административных задачах», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в рамках государственной услуги «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование» с начала года от подрядчиков, которые работают по городскому заказу, в том числе дорожных строителей, поступило 246 обращений, а в 2021 году — более 700.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».