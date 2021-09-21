Витражи и исторические панно украсят станцию метро «Варшавская»

Работы по устройству новой монолитной платформы и демонтажу инженерных систем завершены на станции столичного метро «Варшавская». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что сейчас на станции завершается отделка техпомещений, облицовывается платформенная часть, а также идет монтаж новой инженерной инфраструктуры.

По данным издания, платформу отделают мрамором и украсят историческим панно. Кроме того, один выход облицуют панелями из оцинкованной стали, а несколько других оформят в виде стеклянных павильонов.