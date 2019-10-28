Виртуальную «Стрелку» запустят в Подмосковье. Теперь оплатить проезд можно будет смартфоном

Пользователям «Стрелки» в скором времени смогут оплачивать проезд на общественном транспорте Подмосковья с помощью мобильных устройств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова, в регионе создали виртуальную транспортную карту «Стрелка». Этот уникальный проект не имеет аналогов в нашей стране.

Отличительными особенностями данной виртуальной карты являются надежность, безопасность и доступность.

Тресков также добавил, что виртуальной картой можно будет оплатить проезд на любом подмосковном транспорте. Кроме того, «Стрелка» позволит посетить некоторые музеи Московской области со скидкой.

«Сегодня функционал доступен в тестовом режиме и работает на мобильных терминалах оплаты. В начале будущего года сервис станет доступен во всем пассажирском транспорте Подмосковья», — сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

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Иванов уточнил, что в мобильном приложении «Стрелка» пассажиру будет необходимо выпустить новую виртуальную карту и пополнить ее любым удобным способом. Для оплаты проезда пользователю необходимо зайти в приложение, авторизоваться, а после поднести устройство к валидатору и дождаться информации об успешном списании электронных денежных средств.

Генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков сообщил, что, в случае утраты мобильного телефона, мошенники не смогут воспользоваться электронными денежными средствами в кошельке «Стрелки», так как устройство защищено паролем или технологией распознавания лица.

Сейчас функционал доступен в тестовом режиме на устройствах системы Android. Ключевое преимущество виртуальной «Стрелки заключается в том, что теперь пассажиры смогут создавать карту в любом удобном месте и в любое время. Главное условие — наличие доступа к интернету.